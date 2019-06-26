Український борець Хоцянівський виграв «бронзу» на Європейських іграх

Це перша медаль нашої збірної з боротьби в Мінську.

Український борець вільного стилю Олександр Хоцянівський (вагова категорія до 125 кг) завоював бронзову медаль Європейських ігор в Мінську. Про це повідомляє Укрінформ.

Хоцянівський виграв першу медаль для України на турнірі Європейських ігор з боротьби. У поєдинку за третє місце 28-річний уродженець Донецька переміг турка Фатіха Ясарлі - 2:1.

Ще два представника України Тарас Маркович (57 кг) і Василь Михайлов (74 кг) свої втішні сутички програли. Маркович поступився турку Атлі Сулейману (9:12), Михайлов - борцю з Азербайджану Хаджімураду Гаджиєву.

Нагадаємо, 27 червня за медалі поборються ще чотири українських борця.