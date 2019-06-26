Український боксер Хижняк пробився до 1/2 фіналу Євроігор-2019

В рамках п'ятого змагального дня на боксерському турнірі Європейських ігор пройшли перші поєдинки 1/4 стадії змагань, а також визначилися усі заключні учасники чвертьфіналів турніру.

Найголовніше - збірна України отримала першого медаліста боксерського турніру Європейських ігор. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Після перемоги у своєму третьому поєдинку на Євроіграх-2019 до півфіналу вдалося пробитися лідеру збірної України у вазі до 75 кг Олександру Хижняку. За результатами поєдинку проти російського боксера Гліба Бакши, українець здобув впевнену перемогу з рахунком 4:1 та гарантував собі місце на медальному подіумі турніру.

Не менш важливими стали і ще дві перемоги, які здобули для української команди харків’яни Юрій Шестак (вагова категорія 60 кг) та Ярослав Харциз (64 кг). Таким чином боксери доєдналися до потужної команди чвертьфіналістів від України та вже сьогодні, 26 червня, проведуть поєдинки за нагороди.

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Як повідомлялося, 25 червня скарбничка збірної України на ІІ Європейських іграх, що проходять у Мінску (Білорусь), поповнилася 19-ю медаллю - "срібло" в синхронних стрибках на батуті виграв дует у складі Світлани Малкової і Марини Кійко. Таким чином, в активі "синьо-жовтих" наразі 5 золотих, 8 срібних і 6 бронзових нагород.