Пляжі Арабатської стрілки чистять від медуз

Пляжі Арабатської стрілки на Херсонщині відкриті, місцева влада організувала прибирання медуз з берега.

Про це повідомляє офіційний сайт Щасливцевської сільської ради.

"На Арабатській стрілці декілька днів поспіль, як і майже по всьому узбережжю Азовського і Чорного морів з невідомих причин з’явились медузи. У деяких ЗМІ Херсонської області друкуються новини про те, що нібито через велику кількість медуз на Арабатській стрілці закриваються пляжі для відпочинку. На щастя, це не так. Пляжі Арабатської стрілки відкриті і доступні для всіх", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що працівники КП “Комунсервіс” разом з КП “Макс-Інвест” Щасливцевської сільської ради в межах можливостей прибирають берег Азовського моря від медуз.