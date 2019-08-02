На одному з найбільших пляжів Одеси заборонили купатися

Державна екологічна інспекція Кримсько-Чорноморського округу проаналізувала відібрані проби морської води на пляжах Одеси і повідомила, що за результатами досліджень вода не відповідає нормативним вимогам.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"За офіційним повідомленням Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу, проби морської води, відібрані 24 липня 2019 року під час обстеження підконтрольної території в районі пляжу «Лузанівка», не відповідають нормативним вимогам", - зазначили у міськраді, пославшись на Управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Зазначається, що "з метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжі «Лузанівка» до особливого розпорядження".

Як повідомляв Укрінформ, так само не відповідає гігієнічним вимогам морська вода на пляжі в Одесі на 13 ст. Великого Фонтана. Такі висновки оприлюднили 30 липня фахівці ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», що провели аналіз проб морської води біля 22 узбереж Одещини.