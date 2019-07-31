Пляжі Миколаєва закрили - забруднення перевищує норму до 14 разів

«На пляжах Миколаєва купатися заборонено - високий рівень бактеріального та хімічного забруднення. Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області щомісяця проводить аналіз стану річкової води в місцях масового відпочинку. Починаючи з 11 червня і до сьогодні результати лабораторних досліджень не відповідають вимогам для річкової води», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у районі пляжів «Стрілка», «Чайка», «Прибій» бактеріальне забруднення води в 14 разів перевищує показники, у мікрорайоні "Намив" – майже в 5 разів.

Занепокоєння фахівців викликає те, що миколаївці, незважаючи на заборону, все одно купаються.

За словами заступника директора ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олександра Ігнатенкова, Миколаїв знаходиться нижче за течією, а отже, бруд, який іде з усієї України, спускається до міста. “Проте це більше стосується хімічного забруднення. Але лактозопозитивна кишкова паличка та загалом бактеріальні забруднення – це вже місцева проблема, наслідок несанкціонованих скидів. Були випадки, коли показники забруднення перевищували норму у 250 разів”, - зауважив він.

Перший заступник міського голови Володимир Криленко доручив створити робочу групу з метою обстеження інженерних мереж на предмет несанкціонованих врізок господарчо-побутової каналізації.

Крім того, поінформовано, що департаменту ЖКГ доручили до наступного сезону розробити та внести до правил благоустрою зон відпочинку миколаївців обов’язкові вимоги щодо лабораторного контролю річкової води, забезпечення урнами для збирання сміття, своєчасного прибирання території, встановлення фонтанчиків з питною водою, громадських вбиралень тощо.

Фото: mkrada.gov.ua