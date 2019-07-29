Стало відомо, чи безпечно купатися на пляжах Маріуполя

У Маріуполі вперше в цьому сезоні в пробах морської води не виявлено перевищення нормативного показника індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички), також не виявлені збудники інфекцій та холерний вібріон.

Про це 29 липня повідомили в Маріупольській міській раді.

«За останні два тижні намітилася тенденція до покращення стану морської води. Вперше в цьому сезоні у всіх пробах морської води індекс ЛКП не перевищував нормативний показник», - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що холерний вібріон та патогенна флора також не виявлені, показники вірусного забруднення морської води не встановлені.

Маріупольська міська філія ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» поінформувала про результати цих моніторингових досліджень проб морської води за мікробіологічними показниками, відібраних 22 липня в межах міських пляжів, уточнили в міськраді.

З метою профілактики виникнення та поширення гострих кишкових інфекцій фахівці лабораторного центру радять маріупольцям та гостям міста під час купання не ковтати морську воду, дотримуватися правил особистої гігієни, не купувати харчові продукти у випадкових людей, які торгують на пляжах та в місцях, не призначених для торгівлі.