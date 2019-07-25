Вода на пляжах Києва та у фонтанчиках не відповідає нормам: де і що не так

Результати проб води у місцях масового відпочинку на пляжах та водних об’єктах Києва свідчать про невідповідність санітарним нормам.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві.

“За результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах м. Києва, де можливий відпочинок із купанням, проведених ДУ “Київський міський лабораторний центр МОЗ України”, встановлено, що досліджені проби води відкритих водойм з 08.07.2019р. по 12.07.2019р. не відповідають вимогам Державних санітарних правил”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушено вимоги Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року №172 та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року №173.

Читайте також: На пляжі Одеси викинуло рідину із запахом мазуту, що погано змивається з тіла й одягу

Зокрема, на пляжах «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина», «Чорторий», «Галерний» та «Вербний» перевищено індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП); на пляжі «Галерний» зафіксовано наявність на поверхні води мілких водоростей; запах – пляж «Галерний»; водневий показник – пляжі «Райдуга», «Галерний», «Вербний» та «Пуща-Водиця»; біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі «Чорторий», «Вербний» та «Пуща-Водиця».

Крім того, було досліджено проби води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах м. Києва з 08.07.2019р. по 12.07.2019р. З’ясовано, що якість води не відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року №400 по наступним показникам : наявність загальних колі форм: пляжі «Тельбін» та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4); каламутність: пляжі «Тельбін» та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4); смак та присмак: пляжі «Венеція» (фонтанчик №2), та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4); загальне залізо: пляжі «Тельбін» та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4); загальна лужність: пляж «Дитячий»; хлор залишковий: пляж «Венеція» (фонтанчик №2); нітрити: пляжі «Веселка» та «Молодіжний (фонтанчики №№1,3).

Про результати досліджень проінформовано Київська міська державна адміністрація та Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва “Плесо”.