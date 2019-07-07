На пляжі Одеси викинуло рідину із запахом мазуту, що погано змивається з тіла й одягу

Морські хвилі викинули на одеські пляжі нафтопродукти.

Про це повідомляє "Думська".

"Не встигла акваторія одеської затоки очиститися від синьо-зелених водоростей, як сталася нова напасть. Сьогодні вдень на одеські пляжі викинуло нафтопродукти. Відпочиваючі фіксують забруднення від Рив'єри до Нової Дофінівки. За словами відпочиваючих, масляниста рідина має запах мазуту і так просто не змивається з тіла й одягу", - йдеться в повідомленні, яке супроводжується відповідними фотографіями.

Як повідомляв Укрінформ, спеціалісти державної установи «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», які провели аналіз проб морської води вздовж узбережжя Одеси, оприлюднили висновки: вода біля восьми з дев'яти міських пляжів відповідає нормативним вимогам.