На Вінниччині археологи віднайшли три нові городища уличів

На Вінниччині археологи віднайшли три нові городища уличів

Укрінформ
Поблизу населених пунктів Вороновиця, Глинськ та Гущинці на Вінниччині археологи відкопали три нові городища уличів.

Про це повідомляє Інститут археології Національної академії наук України.

«У червні-липні 2019 р. археологічна експедиція ІА НАН України «Уличі» спільно з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм проводила дослідження на території Вінницького, Калинівського, Немирівського районів Вінницької області у Побужжі. Археологічні розвідки відбувалися у рамках виконання польової частини проекту «Уличі. Археологічна карта». Цього сезону локалізовано три нових городища, для яких готується документація щодо включення пам’яток до реєстру нововиявлених (Вороновиця-2, Глинськ, Гущинці). Також проводились роботи з уточнення датування городища Грушківці, Комунарівка, виявлено два багатошарових поселення та ранньомодерний гончарний горн», - йдеться в повідомленні.

Для кожної пам’ятки проводилося шурфування, топографічна зйомка, низьковисотна аерофотозйомка, оглядове відео, зондажне буріння, GPS-фіксація, фіксація грабіжницьких ям на укріпленнях городищ. Ці роботи здійснювалися за підтримки «Архітектурно-археологічної експедиції» ІА НАН України та бази Вінницького обласного краєзнавчого музею.

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Як зазначається, спілкування з місцевими краєзнавцями та жителями Вінниччини (Василь Мороз – с. Грушківці, Анатолій Стасюк – с. Гущинці, Марія Снігур – с. Комунарівка) збагатило археологів інформацією про нові пам’ятки, топоніми та ситуацію в окрузі городищ, а також поповнило фонди Вінницького обласного краєзнавчого музею колекцією енеолітичних крем’яних знарядь з багатошарового поселення Грушківці-2, переданого до музею Василем Морозом.

Інформацію про нововиявлені та обстежені повторно пам’ятки експедицією «Уличі» буде занесено до реєстру нерухомих пам’яток у межах роботи пілотного проєкту з ведення електронного обліку об’єктів культурної спадщини, впровадженого Міністерством культури України у Вінницькій області.

На осінній сезон заплановані археологічні розвідки, спрямовані на виявлення сільськогосподарської округи середньовічних городищ, та робота з археологічними колекціями 1970-х – 80-х р., що зберігаються у фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею, підготовка наукового звіту про проведені польові археологічні дослідження.

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