На Рівненщині археологи шукають рештки давнього монастиря

На околиці міста Дубно археологічна експедиція досліджує рештки Підборецького монастиря (1592-1832), заснованого князями Острозькими.

Про це на своїй сторінці у Facebоok повідомляє громадська організація «Дубенський археологічний осередок»

«Нині від споруд монастиря не залишилося жодних видимих слідів. Але вже минулого року нашою експедицією було відкрито і вивчено найбагатший археологічними знахідками об'єкт – смітник раннього етапу існування монашої обителі, а також залишки пізніших за часом кахельної печі з наземної будівлі та кілька підвальних споруд. Головною гіпотезою наприкінці цих робіт було визначення ймовірного місця розташування храму», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що цього року археологи хочуть підтвердити свою гіпотезу щодо розташування монашої обителі на колишньому острові, а нині невисокому пагорбі в долині р. Ікви.

За твердженням археологів, окрім монастиря, у зазначеній місцині залишали сліди проживання первісні мисливці наприкінці кам'яного віку.

Окрім цього, досить імовірно, тут є залишки слабо вивченої на Волині землеробської культури мідного віку, нащадків однієї з хвиль тогочасних мігрантів з Прикарпаття - маліцької культури.

Також, за логікою пошуковців давніх артефактів, в долині Ікви, де тривають розкопки, повинні бути матеріальні свідчення загальноєвропейського шнурового горизонту епохи бронзи, землеробських племен ранньозалізного віку. Саме ці племена входили в культурний простір ранньої Скіфії, що передувала появі слов'яни часів Володимира Великого.

Цьогорічна експедиція проводить дослідження в рамках цьогорічного проєкту Громадського бюджету міста Дубно.