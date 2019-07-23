Мінкультури планує внести пам’ятку на Поштовій площі до списку ЮНЕСКО

Визначено команду-переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу концепцію історико-культурного, туристичного центру "Річкова брама тисячолітнього Києва" на Поштовій площі.

Як повідомляє пресслужба Міністерства культури, фінальна зустріч з підбиття підсумків конкурсу відбулася у Київському Будинку архітектора.

"Переможцями конкурсу визначено креативну команду молодих архітекторів - Людмила Баженова (архітектор), Вячеслав Гоцалюк (інженер-проектувальник) та Олександр Приходько (інженер-проектувальник)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час представлення переможців конкурсу міністр культури України Євген Нищук подякував активним киянам та профільним експертам і фахівцям, які долучилися до збереження та відродження історико-культурної спадщини - Поштової площі у місті Києві, яка є унікальним осередком України-Руси.

"Історія знахідки цього об’єкта надзвичайна – він міг залишитись непоміченим і знищений будівництвом, проте його помітили, і в 2014 році ми спільно з громадськістю та професійною спільнотою розпочали серйозну роботу... Довгі місяці ми активно працювали над внесенням пам’ятки до категорії місцевого значення, а нещодавно уряд ухвалив і її національний статус. Саме завдяки цій роботі пам’ятку було збережено і внесено до державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини, а зараз відбувся і цей конкурс", - зазначив Нищук.

Він підкреслив, що подібні об’єкти мають особливу історичну та культурну цінність.

"Тому наша подальша робота, окрім власне концепції "Річкова брама тисячолітнього Києва" на Поштовій площі, має бути сконцентрована на розбудові пам’ятки та подальшому внесенні її до списку ЮНЕСКО, що дасть можливість розвивати і зберігати об’єкт на світовому рівні", - сказав міністр.

Як повідомлялося, "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка археології місцевого значення наказом Мінкультури 2016 року, а 2019 року рішенням уряду об’єкту надано статус національного.

Конкурс стартував із ініціативи члена Головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Віталія Білецького 1 листопада 2018 року. Він проходив у два тури. Над оцінкою конкурсних пропозицій працювало журі з експертів різних сфер діяльності: архітектура, містобудування, ландшафтний дизайн, історія, туризм, культура. Критеріями оцінки найкращої ідеї, проектної пропозиції стали технологічність, екологічність, енергоефективність, безпечність всіх рішень, можливість реалізації.

Фото у тексті: mincult.kmu.gov.ua