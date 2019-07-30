У Вінниці представлять колекцію старовинних тернових хусток

У Вінницькому обласному центрі народної творчості у вівторок відкривається виставка тернових хусток «Долі пелюстка – мамина хустка».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила власниця експонованої колекції Ганна Секрет.

«Хустка – це для української жінки річ сакральна, адже була і мірилом статку, і зв’язком поколінь по жіночій лінії, адже її передавали від бабусь і матерів донькам і онукам. Тернова ж хустка була річчю дорогою, її одягали тільки у свята, напинали лише на очіпок, щоб, не дай Боже, від волосся не замастилася», - розповіла Секрет.

Свою колекцію, у якій наразі налічується понад 100 різноманітних напівтернових та тернових хустин, Ганна Секрет збирала майже 40 років. Потрапляли вони до її колекції у різний спосіб: щось купувала, а якісь хустки отримувала у подарунок – дарували навіть із церков. Одна із хустин – справжня історична реліквія родини відомого українського митця, композитора і хорового диригента, послідовника Миколи Леонтовича Родіона Скалецького.

На виставці представлені понад 60 хустин різного розміру й кольору, здебільшого вироблених у ХХ столітті. Також в експозиції представлена скриня, в якій одвіку зберігали свої багатства жінки.

Фото: vinnytsia-museum.in.ua