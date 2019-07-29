На Рівненщині для туристів облаштують «Тихий хутір»

Облаштувати зону для відпочинку туристів «Тихий хутір» взявся рівненський фермер.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА

«На околиці Шпанова фермер Ярослав Паламарчук планує облаштувати зону для відпочинку туристів «Тихий хутір». Поряд із власною садибою встановить альтанки, кемпінг і автомобільну стоянку. Туристам також пропонуватиме послуги апітерапії та смачної домашньої кухні. Водночас запропонує скуштувати та придбати ягоди, які вирощує», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється,що «Тихий хутір» реалізують в Шпанові Рівненського району в межах обласного конкурсу територіальних громад.

Для того, аби фермеру вдалось збудувати агросадибу, передбачається виділення коштів з обласного бюджету. Адже відібраних конкурсантів підтримує ОДА та проект «Рівненщина туристична». Шпанівська громада також виділить частину грошей в межах співфінансування.

Така ініціатива буде частиною масштабного туристичного проекту «Медове коло».

Як повідомляло агентство, туристичний маршрут «Медове коло» матиме протяжність понад 250 км. Він об’єднає Рівненський, Костопільський, Березнівський, Корецький та Гощанський райони.

До жовтня цього року за підтримки планується створити чотири локальні маршрути: у Деражненській, Шпанівській, Березнівській та Соснівській ОТГ.

Організатори проведуть понад 10 експедицій для збору та систематизації інформації про туристичні та етнографічні цікавинки маршруту, відзнімуть 15 відеороликів. Потім наповнять електронну мапу «Медове коло».