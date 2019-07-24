Туристичне «Медове коло» стартує в чотирьох громадах Рівненщини

У Рівненській області розпочалася активна фаза реалізації масштабного проєкту - зелений шлях «Медове коло».

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Медове коло» - це туристичний маршрут протяжністю понад 250 км для популяризації Рівненщини як локації зеленого та активного туризму. Зелений шлях об’єднує територію Рівненського, Костопільського, Березнівського, Корецького та Гощанського районів. Упродовж липня-жовтня буде втілено пілотну частину проєкту, що включатиме Деражненську, Шпанівську, Березнівську та Соснівську громади», - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що під час реалізації проєкту буде організовано понад 10 експедицій для збору та систематизації інформації про туристичні та етнографічні цікавинки маршруту, відзнято та поширено 15 відеороликів.

Окрім цього, передбачається створити чотири локальні маршрути у чотирьох громадах, створюватиметься електронна мапа зеленого шляху «Медове коло».