Обсяги туристичного збору на Херсонщині зросли майже втричі

На Херсонщині гості регіону вже цьогоріч сплатили 1,5 мільйона гривень туристичного збору. Це майже втричі перевищує показники на відповідну дату минулого року.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

«Станом на 20 липня 2019 року надходження туристичного збору від юридичних та фізичних осіб складають 1,5 млн гривень. Це майже втричі, або на 948 тисяч гривень, перевищує показники на відповідну дату минулого року», - йдеться в повідомленні.

Лідерами є місцеві громади Генічеського та Голопристанського районів, які зібрали 507 тис. гривень та 395 тис. гривень туристичного збору відповідно. Доходи громад районів зросли майже втричі, або на 316 тис. гривень та 283 тис. гривень відповідно, як порівняти з показниками минулорічного періоду.

Рекордсменом за динамікою надходжень туристичного збору залишається Каланчацький район. Відрахування податкових агентів на території курортної зони становили 41 тис. гривень, як порівняти з 2,5 тис. гривень туристичного збору за січень-липень 2018 року. Туристи, які відпочивали у Скадовському районі, сплатили на 50 тис. гривень більше, ніж торік, - 96 тис. гривень туристичного збору.

Як повідомляв Укрінформ, з початку 2019 року в Україні почали діяти нові ставки туристичного збору. Раніше їхній розмір встановлювався у відсотках до вартості номера, а з 1 січня 2019 року - у відсотках від мінімальної зарплати: до 0,5% - для українських туристів та до 5% - для іноземних туристів. Конкретну ставку туристичного збору визначає кожна окрема сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаної територіальної громади для свого населеного пункту. У 2019 році туристичний збір не може перевищувати 20,86 грн за добу розміщення для українських туристів та 208,65 грн (близько 6,5 євро) для іноземних туристів.