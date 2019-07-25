Туристичний збір: у Запоріжжі доходи зросли на 185%

Надходження від туристичного збору в Запоріжжі за перше півріччя 2019 року збільшилися на 185%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.

До бюджету міста надійшло 809 327 гривень турзбору, повідомили в Туристичному інформаційному центрі.

"Можна багато сперечатись про туристичне Запоріжжя. А можна просто звернути увагу на безперечні факти – на цифри. А вони дійсно вражають! Надходження від туристичного збору в Запоріжжі за 1 півріччя цього року вже більше, ніж за весь 2018 рік", - зазначили в ТІЦі.

До трійки лідерів за туристичним збором увійшли великі готелі Запоріжжя: готель "Театральний", Khortitsa Palace та Intourist Hotel.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з рішенням запорізьких депутатів, у місті встановлено однакові ставки туристичного збору для громадян України та іноземців, але його відсоток залежить від вартості доби тимчасового розміщення.

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Розміри збору визначаються так:

- за вартості проживання до 300 грн (включно) – 0,05% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;

- понад 300 грн і до 600 грн (включно) – 0,25% від розміру мінімальної заробітної плати;

- понад 600 грн – 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати.

Збір сплачується за ночівлю у таких закладах готельного типу: готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, туристичні притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади.