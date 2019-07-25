На Херсонщині готуються обрати кавун-велетень

У місті Гола Пристань на Херсонщині 10 серпня відбудеться XVI Всеукраїнський фестиваль "Український кавун – солодке диво". Тут традиційно обиратимуть кавун-велетень, сподіваються представити квадратний кавун і кавуни незвичних кольорів.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів Голопристанський міський голова Олександр Бабич.

"Чекаємо на кавуна-велетня. Мета фестивалю – перш за все, просувати наш регіон в царині баштанництва. І буде обов’язково в нас "круглий стіл", ви знаєте, що ми четвертий рік поспіль його проводимо, залучаємо науковців, сільгоспвиробників, логістичні кампанії, такі як "Нібулон", щоб не лише розвага була, але й практичні зустрічі. Наша мета – створити майданчик для обговорення", - зазначив Бабич.

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За його словами, минулого року з квадратним кавуном не вийшло через форс-мажор – пішов дощ, кавун набрався вологи й лопнув.

Як каже міський голова, цього року все ж сподіваються, що квадратний кавун покажуть, також чекають на кавуни незвичних кольорів, зокрема на жовті.

Організатори заходу також зазначають, що шукають майстрів карвінгу для участі у фестивалі.

Як повідомляв Укрінформ, на ХV Всеукраїнському фестивалі "Український кавун – солодке диво", на якому визначили найбільші кавун, диню та гарбуз, що були вирощені в області у 2018 році, перемогли кавун вагою 25 кг, гарбуз - 35 кг і диня - 8,9 кг.