Ночівля на валізах: в аеропорту Амстердама скасували вже близько 300 рейсів
Укрінформ
В амстердамському аеропорту "Схіпхол" через збій у системі постачання палива було скасовано близько 300 рейсів.
Про це повідомляє NOS.
“Усього було скасовано близько 300 рейсів, що призвело до затримки десятків тисяч мандрівників”, - йдеться у повідомленні.
Близько 1300 мандрівників, які вже пройшли перевірку на безпеку, але не змогли вилетіти, провели ніч в залі вильоту. Було встановлено польові ліжка. Ті, кому спальних місць не вистачило, ночували просто на своїх валізах та лавочках. Також люди були розміщені в готелях авіакомпаніями.
Збій в системі компанії Aircraft Fuel Supply, яка постачає паливо для літаків в аеропорту, почався вчора близько 13:00, за місцевим часом.
Фото: NOS | MARC HAMER