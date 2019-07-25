Ночівля на валізах: в аеропорту Амстердама скасували вже близько 300 рейсів

В амстердамському аеропорту "Схіпхол" через збій у системі постачання палива було скасовано близько 300 рейсів.

Про це повідомляє NOS.

“Усього було скасовано близько 300 рейсів, що призвело до затримки десятків тисяч мандрівників”, - йдеться у повідомленні.

Близько 1300 мандрівників, які вже пройшли перевірку на безпеку, але не змогли вилетіти, провели ніч в залі вильоту. Було встановлено польові ліжка. Ті, кому спальних місць не вистачило, ночували просто на своїх валізах та лавочках. Також люди були розміщені в готелях авіакомпаніями.

Читайте також: Один з найбільших аеропортів Європи через брак пального скасував 180 рейсів

Збій в системі компанії Aircraft Fuel Supply, яка постачає паливо для літаків в аеропорту, почався вчора близько 13:00, за місцевим часом.

Фото: NOS | MARC HAMER