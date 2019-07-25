Один з найбільших аеропортів Європи через брак пального скасував 180 рейсів
Укрінформ
Через проблеми з постачанням авіапального в головному аеропорту Нідерландів “Схіпголі” затримано та скасовано майже 200 рейсів.
Про це повідомляє NOS.
"У системі компанії Aircraft Fuel Supply сталася несправність, внаслідок чого літаки в “Схіпголі” не можна заправити, що призвело до затримок”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом скасовано 180 рейсів: як на виліт, так і на приліт.
В аеропорту чергують медики та волонтери. У “Схіпголі” доступно шість тисяч ліжок, але цього може виявитися замало. Пасажирам роздають воду, допомагають влаштуватися в готелях.
Як зазначає видання, не виключено, що деякі рейси можуть залишатися скасованими протягом сьогоднішнього дня.
“Схіпгол” належить до п'ятірки найбільших аеропортів Європи за обсягом пасажиропотоку: щороку він обслуговує понад 50 млн осіб.
Фото з відкритих джерел