Лицарські бої, екскурсії та співанки: «Новомалинська Любава» запрошує пофестивалити

У неділю, 28 липня, в селі Новомалин, що на Рівненщині, відбудеться фестиваль «Новомалинська Любава».

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

«Лицарські бої, гопак, екскурсії, хороводи та співанки навколо ватри – вже цими вихідними на Рівненщині відбудеться фестиваль «Новомалинська Любава». Дійство влаштують в неділю, 28 липня, в селі Новомалин, що на Острожчині», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на гостей фестивалю чекає подорож-екскурсія до Національного природного парку «Дермансько-Острозький», катання на кінних бричках, скелелазіння та водні розваги. Окрім цього, працюватимуть намети народних ремесел, етнокурені з національними стравами та майстер-класи від народних умільців.

«Родзинкою» фестивалю будуть виступи народних колективів – їх цього року буде близько 30. Перед гостями заходу виступатимуть гопаківці та лицарі у справжніх стародавніх обладунках, які влаштують бойові турніри та стрілятимуть із лука.

Для мандрівників підготують арт-локації, майстер-класи та ігри. Для наймолодших учасників фестивалю облаштують дитячу галявину, зону для фотографування та влаштують вогняне шоу.

На «Новомалинській Любаві» працюватимуть тематичні локації з інформаційними стендами: «З історії Новомалинського замку», «Острожчина туристична» та «Національний природний парк «Дермансько – Острозький».

Фото: rv.gov.ua