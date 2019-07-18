Археологи знайшли на Тернопільщині артефакти бронзової доби й давньоруські поховання

Унікальні зразки культури часів ХV ст. до н.е., тобто бронзової доби, та давньоруські поховання XIII ст. виявлено під час археологічної експедиції, яка завершилася на Тернопільщині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розкопки тривали на околиці села Кордишів Шумського району, де ми вже працюємо, починаючи з 2010 року. У розкопаному давньому кургані, вік якого щонайменше 4 тис. років, ми виявили 14 поховань. Цього разу під час розкопок багатошарового могильника було знайдено артефакти кількох історичних періодів - комарівської культури та княжої доби. Зокрема, було виявлено групове поховання п'ятьох осіб періоду бронзової доби", – зазначила директор Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини, кандидат історичних наук Марина Ягодинська.

Також, за її словами, біля людських решток археологи знайшли бронзові браслети, шийну гривну (прикраса – ред.), скроневі кільця, намисто із кварцу.

Крім цього, під час експедиції знайдено кілька дитячих поховань часів давньоруської культури ХІІІ ст. і три мідні підвіски з дроту.

Археологи на Тернопільщині знайшли артефакти бронзової доби та давньоруські поховання / Фото: Олег Снітовський, Укрінформ

Також археологи виявили курган давньоруського часу з ритуальним ровом для тризни (поминок), у центрі якого перебували, за версією Ягодинської, останки дитини знатного роду. Про це свідчить спеціально насипаний курган та залишки труни. Поховання унікальне тим, що впродовж останнього століття археологи на території нинішньої Тернопільщини такого ще не знаходили.

Археологічну експедицію в Кордишеві організував Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини під керівництвом його директора Марини Ягодинської за участю наукового співробітника Науково-дослідного центру "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України Василя Ільчишина.

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Також в археологічній експедиції брали участь студенти й викладачі історичного факультету Тернопільського педуніверситету.

Передбачається, що знайдені артефакти передадуть до Шумського краєзнавчого музею, а фрагменти людських останків – експертам відділу біоархеології Інституту археології НАН України для подальшого вивчення.

Інтерв’ю із керівником та учасниками експедиції читайте згодом на Укрінформі.