Закарпатський аквапарк "Косино" відкриється цієї суботи

У селі Косино в суботу, 20 липня, розпочне роботу перший на Закарпатті повноцінний аквапарк із екстремальними гірками.

Про це повідомив краєзнавець та експерт із туризму Федір Шандор на сторінці в Facebook.

"20 липня ви побачите перший закарпатський аквапарк. Рівно о 12 годині почнуть працювати 3 кілометри гірок для дорослих і дітей", – анонсував Шандор.

Загалом в аквапарку працюватиме 15 водних гірок, загальна довжина спусків яких становить три кілометри. Серед них – три найвищі гірки: "метелик-монарх", "камікадзе" і "чорна діра", а також дитяча аква-зона. Крім того, відвідувачам будуть доступні тераса "П’яте небо", зони відпочинку, масштабна фуд-зона з національною кухнею.

За словами Шандора, спеціально для першого закарпатського аквапарку "Косино" створена система безпеки як для дітей, так і для дорослих.

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Вартість відвідування розважального закладу становитиме 450 гривень за 3 години, діти зростом до 150 см – безкоштовно.

Аквапарк відкривається на території оздоровчо-рекреаційного комплексу "Косино", тож у вартість входитиме користування всіма послугами "Косино-Термал".

Фото: facebook.com / tourism.uz.ua