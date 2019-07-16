Мукачево влаштує четвертий парад сажотрусів

У місті Мукачево на Закарпатті 27 липня відбудеться четвертий парад сажотрусів.

Основні події заходу розгорнуться на площі Кирила і Мефодія, повідомляє Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

Зазначається, що в межах свята містом пройде урочиста костюмована хода, після чого заплановані розваги для дітей в парку.

Батьківщиною сажотрусів вважається Данія. Саме там 1639 року литовець Гудман Ольсен займався чищенням димоходів в замку короля Крістіана IV в Копенгагені. У 1728 році там сталася масштабна пожежа, яка знищила майже половину міста. Після цього питання впорядкування камінів і димоходів потребувало вирішення на державному рівні, а сажотруси стали важливими особами.

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У Мукачеві такою особою став Берталон Товт або, як його називають у народі, – Берті-бачі. Сажотрус займався цим ремеслом з 1973 року, і 2010 року на центральній вулиці міста йому встановили пам’ятник.