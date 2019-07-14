На Закарпатті визначилися з місцями для кемпінгів

Робоча група з розроблення та реалізації пілотного проекту «Кемпінги Закарпаття» обговорила основні заходи для облаштування туристичних кемпінгів на території області.

Як повідомляє Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА, наразі розроблено покроковий план дій для розміщення кемпінгів на території області – як за межами населених пунктів так і в них.

Зазначається, що кроки запропонованого плану дій включають етапи від визначення земельної ділянки до введення об’єкту в експлуатацію. Цей план дій є так званою «дорожньою картою» для потенційного інвестора.

Оскільки обране місце для облаштування кемпінгу має бути розташоване поблизу туристично-привабливих об’єктів та місць, а також туристичних (пішохідних, велосипедних, автомобільних, кінних тощо) маршрутів, то ГС «РТО Закарпаття» подала такі пропозиції щодо місць розміщення кемпінгів:

• м. Ужгород – с. Ужок (Великоберезнянського району) – за цим напрямком проходить веломаршрут, який збігається з автошляхом, автобусними і залізничними маршрутами. Кемпінг пропонують розмістити поблизу джерел, які зустрічаються за маршрутом;

• с. Нижні Ворота – с. Синевир – за цим напрямком проходить веломаршрут, який збігається з Зарпатським туристичним шляхом та автомобільними і автобусними маршрутами;

• м. Берегово – м. Виноградово – через цей напрям проходить водний шлях р. Тиса та веломаршрут, що збігається з автомобільними і автобусними маршрутами;

• с. Біласовиця Воловецького району поблизу туристичного маршруту до г. Пікуй.