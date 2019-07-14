На Закарпатті визначилися з місцями для кемпінгів
Як повідомляє Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА, наразі розроблено покроковий план дій для розміщення кемпінгів на території області – як за межами населених пунктів так і в них.
Зазначається, що кроки запропонованого плану дій включають етапи від визначення земельної ділянки до введення об’єкту в експлуатацію. Цей план дій є так званою «дорожньою картою» для потенційного інвестора.
Оскільки обране місце для облаштування кемпінгу має бути розташоване поблизу туристично-привабливих об’єктів та місць, а також туристичних (пішохідних, велосипедних, автомобільних, кінних тощо) маршрутів, то ГС «РТО Закарпаття» подала такі пропозиції щодо місць розміщення кемпінгів:
• м. Ужгород – с. Ужок (Великоберезнянського району) – за цим напрямком проходить веломаршрут, який збігається з автошляхом, автобусними і залізничними маршрутами. Кемпінг пропонують розмістити поблизу джерел, які зустрічаються за маршрутом;
• с. Нижні Ворота – с. Синевир – за цим напрямком проходить веломаршрут, який збігається з Зарпатським туристичним шляхом та автомобільними і автобусними маршрутами;
• м. Берегово – м. Виноградово – через цей напрям проходить водний шлях р. Тиса та веломаршрут, що збігається з автомобільними і автобусними маршрутами;
• с. Біласовиця Воловецького району поблизу туристичного маршруту до г. Пікуй.