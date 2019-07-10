На Закарпатті вперше проведуть жартівливу "Боржавську регату"

У с. Довге Іршавського району Закарпаття в неділю, 14 липня, вперше відбудеться атракційний захід "Боржавська регата" – за прикладом аналогічного жартівливого заходу, що традиційно проводиться Ужгороді.

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

"Цьогоріч не тільки в Ужгороді відбудеться регата. Досвід ужгородських колег перейняли активісти з Іршавщини, які організовують "Боржавську регату". Відбудеться ця подія 14 липня у с. Довге. "Боржавська регата" – водне спортивне змагання по річці Боржава, яке вперше започаткується в с. Довге. Це веселий атракційний захід з азартом та визначенням переможців", – йдеться в повідомленні.

Стартують змагання вище центрального мосту о 16:00. Щоб потрапити на старт, достатньо буде рухатися за вказівниками, зазначають організатори. Після завершення запливу учасники регати підпишуть меморандум та створять так званий "Боржавський флот".

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До участі запрошують будь-які немоторні плавальні засоби – човни, надувні човни, плоти, конструкції з пінопласту тощо. Вітаються саморобні конструкції, з оригінальними декором та костюмами учасників. У команді можуть бути від 1 особи і більше, вік необмежений, неповнолітніх мають супроводжувати дорослі.

За результатами регати переможців нагородять у таких номінаціях: "Телекі на камері" (найшвидше судно), "Верховинський якір" (команда, яка найбільш пройдеться), "59 Повінь" (найоригінальніше судно), "Нащадки Довгая" (найчисленніший екіпаж).

На святі передбачаються різноманітні конкурси, змагання, кулінарні майстер-класи, розваги для дітей, аквагрим.