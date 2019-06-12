Відкрився перший гірський пляж Закарпаття

У селі Поляна Свалявського району з'явився перший гірський пляж Закарпаття.

Тут, на чистому повітрі посеред Карпатських гір, охочі можуть позасмагати на шезлонгах із парасолями біля відкритого басейну, повідомляє портал "Турінформ Закарпаття".

Зазначається, що пляж розташовано в популярній рекреаційній зоні Полянської ОТГ, що водночас є найвідомішим бальнеологічним курортом на базі унікальних мінеральних вод.

Крім того, поруч із пляжем є ресторан закарпатської кухні та готель.

Фото: tourinform.org.ua