До Маріуполя через два місяці пустять додатковий потяг
Укрінформ
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував запуск додаткового потяга Маріуполь-Київ за два місяці.
Про це він сказав під час засідання уряду 17 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У фінансовому плані (Укрзалізниці - ред.) передбачено запуск додаткового потяга з Маріуполя до Києва, я думаю, що це відбудеться у період до двох місяців », - зазначив Гройсман.
Він додав, що обговорював питання запуску потяга з Президентом України Володимиром Зеленським, і вони знайшли спільне рішення з цього приводу.