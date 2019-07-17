До Маріуполя через два місяці пустять додатковий потяг

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував запуск додаткового потяга Маріуполь-Київ за два місяці.

Про це він сказав під час засідання уряду 17 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У фінансовому плані (Укрзалізниці - ред.) передбачено запуск додаткового потяга з Маріуполя до Києва, я думаю, що це відбудеться у період до двох місяців », - зазначив Гройсман.

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Він додав, що обговорював питання запуску потяга з Президентом України Володимиром Зеленським, і вони знайшли спільне рішення з цього приводу.