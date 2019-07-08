Укрзалізниця додасть до пасажирських поїздів поштові вагони

У контейнерах, які Укрзалізниця має намір включити до складу деяких пасажирських поїздів, планується перевозити поштові відправлення.

Про це розповів операційний директор АТ "Укрзалізниця" В'ячеслав Єрьомін, повідомляє пресслужба перевізника.

"У контейнерах, які Укрзалізниця має намір включити до складу деяких пасажирських поїздів, планується перевозити поштові відправлення. Наразі компанія веде переговори з поштовими операторами", - цитує слова Єрьоміна пресслужба.

За словами Єрьоміна, залізниця — прогнозований та стабільний вид транспорту, що зможе забезпечити чітку доставку відправлень практично будь-яких розмірів. "У цій послузі зацікавлені наші поштові оператори. Наразі ми ведемо з ними переговори, і вже зараз вони дуже зацікавлені в цій послузі, адже їхні клієнти зможуть завжди вчасно отримати свій вантаж, незалежно від погоди та інших факторів, які впливають на автотранспорт", — зазначив він.

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Єрьомін додав, що ця послуга надаватиметься аналогічно вагонам-автомобілевозам та жодним чином не вплине на якість і швидкість пасажирських перевезень.

За інформацією Укрзалізниці, для перевезення поштових відправлень планується використовувати фітингові платформи, які буде модернізовано під візки пасажирських вагонів.

Як повідомлялося, 5 липня з'явилась інформація, що Укрзалізниця планує перевозити вантажі пасажирськими поїздами.