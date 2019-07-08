Укрзалізниця запускає пілотний проєкт з оновлення електричок

Укрзалізниця цього року планує запустити пілотний проєкт з оновлення приміського сектору, і нині є попередні домовленості з місцевою владою Запорізької, Дніпропетровської областей та Європейським інвестиційним банком.

Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, повідомляє пресслужба перевізника.

«Щодо приміських поїздів, то для Укрзалізниці суттєвим є питання не так званого латання дір, чим ми займаємося, а пошук оптимального рішення, яке дозволить вирішити проблеми приміського сектору. Ні для кого не секрет, що ступінь зношеності приміського парку - найбільший порівняно з іншими нашими поїздами - далекого сполучення або вантажними. Саме тому плануємо цього року розпочати пілотний проєкт у Запорізькій та Дніпропетровській областях спільно з Європейським інвестиційним банком з придбання нових поїздів», - зазначив Кравцов.

За його словами, близько 110 млн доларів США буде спрямовано на придбання приміських поїздів для цих областей. Схожа програма вже успішно реалізується для оновлення міського громадського транспорту, і в Укрзалізниці впевнені, що розширення практики на приміський сектор також принесе позитивні результати для розвитку пасажирської логістики в Україні.

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«В умовах децентралізації нам конче необхідно включення місцевих влад у питання розвитку приміських перевезень. Рівень дохідності від приміських поїздів на сьогодні є дуже низьким - 25-30% від операційних витрат на організацію перевезень. Паралельно із цим, згідно з Програмою розвитку пасажирських перевезень в Україні, стратегією Міністерства інфраструктури України та європейськими директивами, партнерами Укрзалізниці з розвитку приміських перевезень повинні виступати органи місцевих влад. Лише така кооперація може стати поштовхом до оновлення приміських поїздів по всій Україні», - підкреслив Кравцов.

Він також зауважив, що Укрзалізниця не припиняє роботу з підтримання приміського рухомого складу в справному стані, зокрема, вже третій рік реалізовується програма з проведення капітально-відновлювальних ремонтів електричок. Цього року заплановано повністю відновити більше ста поїздів.