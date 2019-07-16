У Непалі зросте вартість віз для туристів

Влада Непалу з 17 липня збільшить візові збори для іноземних туристів. А в 2020 році обіцяють наступний, більш суттєвий, перегляд структури зборів за візу.

Про це повідомляє vokrugsveta.ua.

"Непал підвищить візові збори для іноземних туристів з 17 липня, обіцяючи, що нинішні зміни в структурі збору не будуть значними. Рішення про підвищення мит за іноземні туристичні візи було прийнято в травні цього року. Уряд не вдавався до цього заходу впродовж майже десяти років", - йдеться в повідомленні.

Офіційні представники департаменту імміграції заявили, що нинішні зміни в структурі зборів за візу не будуть значними. Більш ґрунтовно її переглянуть у 2020 році.

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Поки ж плата за туристичну візу на 15 днів збільшиться з 5 до 30 доларів, плата за туристичну візу на 30 днів підніметься з 40 до 50 доларів, а плата за туристичну візу на 90 днів (з багаторазовим в'їздом) зросте з 35 до 125 доларів.

Департамент імміграції також підняв плату за продовження візи для іноземних туристів. Згідно із заявою департаменту, плата за продовження візи (впродовж її чинного терміну) збільшується з двох до трьох доларів на день. Аналогічним чином, плата за продовження візи (з багаторазовим в'їздом) виросте з 20 до 25 додаткових доларів, а плата за продовження візи після закінчення терміну дії візи буде збільшена з 3 до 5 доларів на день.

Фото: Xinhua