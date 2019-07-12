У Катарі відкрився візовий центр України

У столиці Катару Досі розпочав роботу візовий центр України.

Про це повідомляє Посольство України в Катарі на сторінці у Facebook.

«Раді повідомити, що у Державі Катар відбулося офіційне відкриття Візового центру, який забезпечуватиме надання послуг у сфері оформлення віз до України», - йдеться у дописі.

Зазначений візовий центр відкрито у співпраці з однією з провідних міжнародних компаній з надання адміністративних послуг «VFS Global».

Візовий центр VFS Global знаходиться за адресою:

Doha, Al Matar Street (Airport Road), Jaidah Square, third floor (301).

Як повідомлялося раніше, 1 липня розпочав роботу візовий центр України в столиці Нової Зеландії – місті Веллінгтон.

Фото: gulf-times.com