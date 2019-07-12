У Катарі відкрився візовий центр України
Укрінформ
У столиці Катару Досі розпочав роботу візовий центр України.
Про це повідомляє Посольство України в Катарі на сторінці у Facebook.
«Раді повідомити, що у Державі Катар відбулося офіційне відкриття Візового центру, який забезпечуватиме надання послуг у сфері оформлення віз до України», - йдеться у дописі.
Зазначений візовий центр відкрито у співпраці з однією з провідних міжнародних компаній з надання адміністративних послуг «VFS Global».
Візовий центр VFS Global знаходиться за адресою:
Doha, Al Matar Street (Airport Road), Jaidah Square, third floor (301).
Як повідомлялося раніше, 1 липня розпочав роботу візовий центр України в столиці Нової Зеландії – місті Веллінгтон.
Фото: gulf-times.com