Ryanair скоротить рейси через затримки з поставками Boeing 737 Max

Бюджетна авіакомпанія Ryanair планує закрити декілька баз та перевезти наступного року менше пасажирів через затримки з поставками літаків Boeing 737 Max .

Про це повідомляє The Guardian.

"Ryanair попередила, що затримки з поставками літаків Boeing 737 Max вдарять по пасажирських перевезеннях наступного року, в результаті компанія планує скоротити або закрити власні бази на деяких летовищах", - йдеться в повідомленні.

Найбільший в Європі бюджетний перевізник замовив у компанії Boeing 135 літаків моделі 737 Max, яким заборонили польоти після двох аварій в Індонезії та Ефіопії, внаслідок яких загинули 346 людей.

Компанія Boeing ще не переконала регуляторів у тому, що здійснена модифікація програмного забезпечення літаків достатня для забезпечення безпеки польотів.

Ryanair тепер розраховує перевозити 157 мільйонів пасажирів щорічно до березня 2021 року, а не 162 мільйони, скоротивши запланований темп зростання влітку 2020 року до 3% з 7%.

Виконавчий директор Ryanair, Майкл О'Лірі, зазначив, що Ryanair залишається прихильним до літаків моделі 737 Max й тепер очікує, що вони повернуться до польотів до кінця 2019 року, проте точна дата повернення залишається невідомою.