Туристи зможуть потрапити до "ламаної" піраміди в Єгипті

В Єгипті вперше за півстоліття відкрили для відвідування "ламану" піраміду, збудовану для фараона Снофру.

Ця 101-метрова пам'ятка віком близько 4600 років, розташована на південь від Каїра, символізує ключовий крок в еволюції будівництва пірамід, повідомляє The Guardian.

"Ламана" піраміда відривається вперше з 1965 року і є однією з трьох, збудованих для фараона-засновника Четвертої династії Снофру в Дахшурі. Вона відома своєю незвичною формою: перші 49 метрів, які переважно зберегли свій гладенький вапняковий корпус, зроблені під стрімким кутом 54 градуси, а потім вона різко звужується до вершини", - йдеться в повідомленні.

Відтепер туристи зможуть спускатися 79-метровим вузьким тунелем на північній стороні піраміди, який веде до двох гробниць глибоко всередині споруди. Крім того, мандрівники також зможуть увійти до сусідньої 18-метрової "піраміди". Її створили, припускають учені, для дружини Снофру – Гетефери. А вперше відкрили пам'ятку після розкопок у 1956 році.

За словами генерального секретаря єгипетської Вищої ради у справах старовини Мостафи Вазирі, архітектори змінили кут нахилу "ламаної" піраміди, коли в її структурі під час довготривалого будівництва почали з'являтися тріщини.

Влада також відкрили гробницю Са Есет, розташовану поблизу, яка була закрита з часу розкопок в 1894 році й містить прекрасно збережені ієрогліфічні похоронні тексти.

Фото: Mohamed El-Shahed/AFP/Getty Images