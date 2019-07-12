В Яремче створять музей "Гори говорять"

В Яремче взялися за розроблення концепції нового музею, який отримає назву "Гори говорять".

Про це під час виїзної сесії Івано-Франківської обласної ради в Коломиї поінформувала генеральний директор Національного музею Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського Ярослава Ткачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Музей етнографії та екології Карпатського краю в Яремче опрацював дуже сучасний, цікавий і модерний проект музею. Тепер ми плануємо оголосити конкурс на проведення художньої і тематичної подачі нової експозиції, і це буде найкращий музей в Україні під назвою "Гори говорять", - зазначила Ткачук.

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Вона зауважила, що проект цього музею опрацювали разом з артцентром Павла Гудімова "Я Галерея".

Музей етнографії та екології Карпатського краю створений у Яремче 2007 року шляхом реорганізації Музею визвольних змагань Карпатського краю. Раніше це був Музей партизанської слави. Тепер музей етнографії та екології Карпатського краю є філією Національного музею Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, який працює у Коломиї.