Гостей фесту на Житомирщині частуватимуть стравами з малини

У с. Малинівка Малинського району Житомирщини в суботу, 13 липня, вдруге відбудеться фестиваль малини.

Як повідомляє "Перший Житомирський", на гостей свята чекають смачні малинові страви, конкурси, розваги, концерт та майстер-класи.

Торік в області вперше провели такий фестиваль, під час якого всіх охочих пригощали стравами з малини. Загалом їх було 12, серед них – навіть малиновий борщ.

Цьогоріч у програмі фестивалю також багато малинових страв, народний ярмарок, поросячі перегони, визначення найсильнішої людини Малинського району, розваги та змагання для дітей і молоді, конкурс на наймалиновіше вбрання.

Організатори зазначають, що на фестивалі працюватимуть різні локації. Свої вироби представлятимуть ковалі, місцеві майстрині, а досвідчені аграрії презентують сучасні сорти малини.

Фестиваль розпочнеться о 16:00 в суботу, 13 липня, на майданчику біля Малинівської сільської ради.