В Ужгороді розцвіла унікальна шовкова квітка
Рослина, батьківщиною якої є Іран, вкрилася повітряно-рожевими суцвіттями, повідомляє 0312.ua.
Це дерево ще називають шовковою акацією, воно належить до виду квіткових рослин родини Бобових. Назву отримало на честь флорентійця Філіппо дель Альбіцці, який у XVIII столітті познайомив Європу з шовковою квіткою.
Поширена рослина в Ірані, Туреччині, на південному сході Азербайджану, Далекому Сході (Китай, Японія, Тайвань), Індійському субконтиненті (Бутан, північна Індія, Непал, Кашмір), у Південно-Східній Азії (М’янма). На території України Альбіція зустрічається переважно у Криму.
Окремі екземпляри можна побачити виключно у спеціалізованих парках та садах, зокрема й в Ужгороді – у ботанічному саду Ужгородського національного університету. Величезне дерево в самому центрі ботсаду між двох алей зазвичай не привертає уваги. Однак, коли вкривається тисячами квіточок-ліхтариків, стає особливим.
Рожевим квітом можна буде милуватися ще близько тижня.