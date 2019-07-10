В Ужгороді розцвіла унікальна шовкова квітка

В Ужгородському ботанічному саду буйно квітне унікальне дерево – Альбіція Ленкоранська.

Рослина, батьківщиною якої є Іран, вкрилася повітряно-рожевими суцвіттями, повідомляє 0312.ua.

Це дерево ще називають шовковою акацією, воно належить до виду квіткових рослин родини Бобових. Назву отримало на честь флорентійця Філіппо дель Альбіцці, який у XVIII столітті познайомив Європу з шовковою квіткою.

Поширена рослина в Ірані, Туреччині, на південному сході Азербайджану, Далекому Сході (Китай, Японія, Тайвань), Індійському субконтиненті (Бутан, північна Індія, Непал, Кашмір), у Південно-Східній Азії (М’янма). На території України Альбіція зустрічається переважно у Криму.

Читайте також: На Житомирщині створили три нові ландшафтні заказники

Окремі екземпляри можна побачити виключно у спеціалізованих парках та садах, зокрема й в Ужгороді – у ботанічному саду Ужгородського національного університету. Величезне дерево в самому центрі ботсаду між двох алей зазвичай не привертає уваги. Однак, коли вкривається тисячами квіточок-ліхтариків, стає особливим.

Рожевим квітом можна буде милуватися ще близько тижня.