На Житомирщині створили три нові ландшафтні заказники

На території Малинського району Житомирщини з’явилися три нові ландшафтні заказники місцевого значення – "Ворсівський", "Лумлянський" та "Круча", де ростуть рідкісні червонокнижні рослини.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії депутати Житомирської обласної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Заказник "Ворсівський" представлений водосховищем та прибережними захисними лісовими насадженнями. На його території ростуть занесені до Червоної книги рослини, а саме гніздівка звичайна, лілія лісова, коручка морозниковидна, любка дволиста.

У ландшафтній структурі заказника "Лумлянський" є водосховище, створене на річці Візня, до якого прилягають лісові масиви ДП "Малинський лісгосп АПК". У заказнику росте водна папороть – сальвінія плаваюча, занесена до Червоної та Зеленої книги.

Щодо заказника "Круча", там передовсім мальовниче водосховище, створене на річці Лумля, а його рослинність представлена водним та прибережно-водним типами. Пріоритетом охорони в заказнику є сальвінія плаваюча та водяний горіх, що також занесені до Червоної книги та Зеленої книги.

Фото: 1.zt.ua