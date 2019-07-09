Карпатський водоспад Гук Женецький можна буде побачити у віртуальному турі
Про це повідомляє Татарівська сільська рада на сторінці в Facebook.
"На завершальній стадії один із амбітних проектів у напрямку розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Татарова. Протягом п'яти днів фахівці студії IDRON знімали віртуальні панорами вулиць нашого села. Ця технологія аналогічна класичному Google Streetview. Використовуючи спеціалізоване обладнання, професіонали створять панорамні світлини та віртуальні тури в найбільш відомих туристичних місцях Татарова", - повідомив голова Татарівської сільської ради Олег Дзем'юк.
У Татарові вважають, що такі тури в мережі інтернет вплинуть на впізнаваність та промоцію села.
Женецький Гук (Женецький водоспад) – водоспад в українських Карпатах, на потоці Женець (ліва притока Пруту), між масивами хребтів Явірника і Хом'яка-Синяка. Розташований на висоті 900 м над рівнем моря. Утворився у післявоєнні роки в результаті повені. Вода вільно падає з висоти 15 м. Місцеві жителі назвали водоспад Гук через шум, гул, що доноситься від нього.
Фото: Татарівська сільська рада / Facebook