Карпатський водоспад Гук Женецький можна буде побачити у віртуальному турі

На Прикарпатті, в селі Татарів, фінішують роботи над створенням віртуальних турів популярними туристичними місцями.

Про це повідомляє Татарівська сільська рада на сторінці в Facebook.

"На завершальній стадії один із амбітних проектів у напрямку розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Татарова. Протягом п'яти днів фахівці студії IDRON знімали віртуальні панорами вулиць нашого села. Ця технологія аналогічна класичному Google Streetview. Використовуючи спеціалізоване обладнання, професіонали створять панорамні світлини та віртуальні тури в найбільш відомих туристичних місцях Татарова", - повідомив голова Татарівської сільської ради Олег Дзем'юк.

За його інформацією, віртуальні тури будуть прокладені до водоспаду Гук Женецький, будівлі залізничного вокзалу, церкви св. Дмитрія Солунського, каплиці св. Миколая, мініфутбольного стадіону "Плай Арена" та до могили воїнам I Світової війни. 3D-панорами на ресурсі Google Maps обіцяють створити за два тижні.

У Татарові вважають, що такі тури в мережі інтернет вплинуть на впізнаваність та промоцію села.

Женецький Гук (Женецький водоспад) – водоспад в українських Карпатах, на потоці Женець (ліва притока Пруту), між масивами хребтів Явірника і Хом'яка-Синяка. Розташований на висоті 900 м над рівнем моря. Утворився у післявоєнні роки в результаті повені. Вода вільно падає з висоти 15 м. Місцеві жителі назвали водоспад Гук через шум, гул, що доноситься від нього.

Фото: Татарівська сільська рада / Facebook