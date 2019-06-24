Босоногий маршрут і вузькоколійка: на Прикарпатті оцифрують 10 туристичних атракцій

Івано-Франківщиною за сприяння фахівців Google цьогоріч "прокладуть" 10 віртуальних турів для мандрівників.

Про це повідомив начальник управління туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко на сторінці в Facebook.

"Ще один наш проект 2019 року. Спільно з фотографом Google розпочали роботу над створенням віртуальних турів цікавими туристичними локаціями Івано-Франківщини. Заплановано зробити 10 маршрутів, які стануть органічним доповненням нашого сайту", – написав Передерко.

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Список туристичних напрямків, які отримають цифрове втілення, має такий вигляд.

1. Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Криворівня).

2. Геологічна пам'ятка природи Писаний камінь (біля с. Верхній Ясенів Верховинського району).

3. Музей писанкового розпису (м. Коломия).

4. Тур гірськими водоспадами Надвірнянського району: Бухтівецький, Крапельковий (с. Пасічна); Черниківський, Кудринецький (с. Черник), Салатрук (с. Бистриця).

5. Обсерваторія на г. Лисина Космацька (Космацька ОТГ).

6. Церква Різдва Пресвятої Богородиці (селище Ворохта).

7. Босоногий маршрут "Ведмежа стежка" (м. Яремче).

8. Водоспад Женецький Гук (м. Яремче).

9. Центр спадщини Вигодської вузькоколійки (Вигодська ОТГ Долинського району).

10. Гошівський монастир (с. Гошів Долинського району).

Фото: Віталій Передерко/Facebook