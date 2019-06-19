Про Космач створили туристичний спецпроект

На Прикарпатті створили промопроект про унікальне село Космач. Його автори - Івано-Франківська облдержадміністрація, Туристичний гід України та Космацька ОТГ.

Про це повідомив начальник управління туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко на своїй сторінці в Facebook.

«Радий повідомити про завершення роботи над нашим новим промопроектом, покликаним розвивати внутрішній туризм на Івано-Франківщині. Спільно з Igotoua - Туристичний гід Україною і Космацькою ОТГ зробили спецпроект про унікальне село Космач», - написав Передерко.

Автори спецпроекту «Космач. Унікальні села України» назвали п'ять причин, через які варто відвідати цей населений пункт на Прикарпатті.

Серед них – факти про те, що тут жили люди ще 5 тисяч років до нашої ери, що саме Космач свого часу вподобав Франц Йосиф і селяни привезли йому до Відня космацьке весілля. Ще одним фактом є те, що тут живуть добрі й талановиті люди. Нині в Космачі працює майже три тисячі народних умільців, які займаються вишивкою, писанкарством, гончарством та створенням музичних інструментів. Про кожного з них автори спецпроекту пропонують свою розповідь.