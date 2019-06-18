Поради експерта з регіонального туризму – де туристам шукати незабутні враження на Закарпатті

- Закарпаття – ідеальний варіант для відпочинку у літній період. Тут є все, починаючи від природних та культурних пам'яток до відповідної туристичної інфраструктури, – каже Олександр Коваль, директор порталу Турінформ Закарпаття.

Згідно з даними нещодавнього опитування, більшість українців (67%) проводять свою відпустку в Україні, ну а Закарпаття є серед ТОП-5 популярних місць. І це добре. Проте зазвичай туристи, що приїдуть на Закарпаття, купатимуться у термальних басейнах, питимуть мінеральні води, відвідуватимуть фестивалі, дехто піде в музеї, на екскурсії та звісно – смакуватимуть стравами місцевої кухні. Але Карпат — основної “фішки” Закарпаття вони не побачать.

Олександр Коваль

НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ ЗАКАРПАТТЯ: В ОДНОМУ ГОРИ, В ІНШОМУ — СКЕЛІ, В ТРЕТЬОМУ — ОЗЕРА

- Люди їдуть у Карпати, а Карпат не бачать, – каже Олександр Коваль. – Саме цю помилку я спостеріг у більшості організованих турів на Закарпаття, що їх пропонують туристичні компанії. Коли читаєш обговорення з Києва чи Харкова, де люди кажуть – “поїхали на вихідні в Карпати” і при цьому говорять про Львів, то хочеться сказати, що Карпати – це не те, це не Львів, і навіть не Ужгород, Мукачево чи Берегове. Карпати – це Карпати. І де ще їх дивитися, як не на території Закарпаття?

ЩО Ж ТАКЕ КАРПАТИ?

Це окремі частини на території Національних природних парків (як-то популярні гірські масиви Горгани, Чорногора чи озеро Синевир). Особливо слід відзначити дику природу та праліси, старий буковий ліс на території Національного парку Синевир, Зачарований Край, Ужанський національний природній парк ну й, звісно, Карпатський біосферний заповідник.

До прикладу, під час візиту в Ужанський національний природний парк гості зможуть не лише дізнатись його історію та особливість, а й побачити місце падіння найбільшого метеориту в Європі – Княгиня, та відвідати найцікавіші природні об’єкти парку – тисячолітні дуби, старий ліс, букові праліси, що під захистом ЮНЕСКО.

На Рахівщині та Тячівщині варті уваги екологічні стежки Карпатського біосферного заповідника — це нагода побачити неймовірні полонини, гірські вершини, різноманітні типи лісу (хвойні та листяні, мішані, ліси користування та праліси, де заборонена промислова діяльність), озера та річки. В якості гірських озер варто дослідити масив Свидовець. Ну а найкращі печери – на Тячівщині, тут варто відвідати Карстовий Міст. Національний природний парк “Зачарований край” запрошує до мандрівки через скельні утворення, джерела мінеральних вод з лікувальними властивостями, геологічні утворення, гірські потоки. Ну а на території Національного парку Синевир, окрім популярних маршрутів, варто просто відпочивати, дихати найчистішим повітрям та заряджатися силами.

- Все, що треба туристу для такого відпочинку, – акцентує Олександр Коваль, – скористатися послугами екскурсовода (така прогулянка буде в рази цікавішою та інформативнішою, послуги коштують в середньому 300 грн, якщо рахувати на всю групу — то це зовсім недорого), ну і ще — сплатити вартість вхідного квитка на територію парку (тим самим їх підтримати) — це близько 10-25 грн з особи.

ЕЛЕКТРИЧКА, ВЕЛІК — І НЕЗАБУТНІ ВРАЖЕННЯ ЗА КОПІЙКИ

- Любителям активного відпочинку туристичне Закарпаття також пропонує немало цікавих маршрутів, – деталізує Олександр Коваль. – В залежності від рівня підготовки та побажань, можна відправитись у вело-мандрівки околицями міст та сіл. Наприклад, з Ужгорода можна сісти на електричку та поїхати в гори, нехай це буде, наприклад, село Волосянка, – та покататись на велосипеді околицями сіл Ужанської долини. Це дасть змогу побачити, зокрема, унікальні дерев’яні церкви — як храм Архангела Михаїла в селі Ужок (пам’ятка ЮНЕСКО), у селі Стужиця – заїхати в гості до найстаріших дубів в Україні (1200 та 1300 років), ну а ввечері, сповненим емоцій, тією ж електричкою повернутись на залізничну станцію в Ужгороді. І це все займе один повний день. Вартість квитків на послуги залізниці складає 20-40 грн, в залежності від маршруту, в один бік. Інші витрати туриста на такому маршруті — це вода та власне харчування.

ДЛЯ ПІШИХ ТУРИСТІВ Є КЛУБ, УАЗИКИ ТА “ПОХОДИ ПІД КЛЮЧ”

- Ну а якщо мова про любителів пішого туризму, — каже Коваль, – то тут однозначно варто брати курс на Закарпатський туристичний шлях, що проходить Вододільним хребтом від Ясіня до Ужка, з розгалуженнями. Це походи – від популярних двохтисячників на Рахівщині, до унікальних гірських маршрутів на Тячівщині, Іршавщині, Міжгірщині, Великоберезнянщині. Останні роки в цих місцях зростає кількість спеціально облаштованих стоянок, кемпінгів, стежок, по яким проходять туристи, щоб не порушити недоторканість природи.

В таку подорож можна збиратися, заздалегідь плануючи участь у групі, чи йти самотужки (якщо покладаєтесь на власні знання та сили, хоча тут варто пам’ятати, що Карпати, як і будь-які гори, необережних людей не люблять). Але якщо ви ніколи не ходили в гори, можна долучитися до одноденного походу, відпочиваючи в одному із готелів краю.

Активно популяризує гірський відпочинок у Закарпатті Клуб піших туристів, який має власну мережу гідів та туристів, що подорожують унікальними маршрутами. До їхніх екскурсій можна приєднатися майже щотижня в суботу чи неділю — треба просто слідкувати за повідомленнями Клубу в Фейсбуці, це коштуватиме близько 150 грн з людини. Є також послуги на туристичному ринку організованих екскурсій на один день, з виїздом у гори на УАЗиках, коли основну висоту набирати не треба, бо тебе вивозять на полонину. В залежності від тривалості та локації маршруту, ціна за такий тур, як правило, складає від 450 грн з особи (з трансфером).

- Ну й окремо я би відзначив такий тренд, як “походи під ключ” – це той варіант, коли потрібна лише ваша участь, все інше за вас продумали та підготували (від наметів, харчування до екскурсійного супроводу), – розповідає Олександр Коваль.

За його словами, найбільш доступна така послуга – на полонині Боржава, від організаторів клубу «Боржава тур». Вартість послуг при тримісному розміщенні в наметі – 1250 грн з людини за 3 дні/2ночі. Це чудова нагода провести 2-3 дні в Карпатах, зустрічати схід та захід сонця коло ватри, співати пісні та мандрувати назустріч вітру гірською стежкою.

- Щодо Боржави треба підкреслити, що у зв’язку із запланованим там будівництвом ВЕС, яке лобіює турецький інвестор, відвідати цей масив у цьому сезоні — тренд, це робиться під гаслом «востаннє побачити Боржаву», – каже Олександр Коваль. – Тому не проґавте нагоду, бо хтозна…

ВЕРХОМ НА КОНЕВІ-ГУЦУЛИКУ, ЩО НАРОДЖЕНИЙ ХОДИТИ КАРПАТАМИ

Не менш цікавою буде мандрівка на конях — це може бути гірська стежка, полонина, ліс. Звісно, з інструктором та в супроводі — але враження гарантовано незабутні. Використовують для цього на Закарпатті коней особливої карпатської породи – гуцулики, вони нижчі за звичайних, дуже вправні та природжені мандрувати стежками Карпат. Цікавими можуть бути походи на конях по горах північно-західної частини Закарпатської області по маршрутах із перепадом висот від 900 до 1500 метрів над рівнем моря, з можливістю побачити та відвідати полонину Рівна, Гостра (це Перечинщина). Тривалість такої мандрівки – 2-5 годин, вартість послуги – від 750 грн з особи.

НЕ ОМИНАЙТЕ ВІВЧАРІВ, ЇХ МАЛО ЗАЛИШИЛОСЬ!

- Ну й, подорожуючи горами, обов'язково варто запланувати собі зустріч із вівчарями, – радить туристам Олександр Коваль. – Це чудова нагода поспілкуватися з людьми, які в наш час бережуть традицію та займаються випасом худоби на полонинах і виготовленням традиційної бринзи з овечого молока. Вівчарів меншає з кожним роком — професія не надто прибуткова, вимагає піврічного перебування в горах, різних інших затрат. Тож, місцевим простіше виїхати на сезонні роботи і таким чином забезпечувати сім’ю. Ну, але разом із тим, – ще є вівчарі, які бажають залишатися в професії, – каже мій співрозмовник.

Так, на території Хустського району, можна відвідати представників “Асоціації вівчарів Хустщини” та опанувати одну з найдревніших професій у Карпатах – вівчарство й виготовлення бринзи. За попереднім замовленням, для туристичних груп можна організувати зустріч із вівчарями, побачити майстер-клас із виготовлення сиру, продегустувати свіжий смаколик, також разом із вівчарями приготувати та скуштувати токан з овечою бринзою та почути захопливі розповіді про пригоди з худобою на полонинах та вікові традиції. Купити таку туристичну послугу можна за ціну від 50 грн з особи. А вражень — на рік!

РАФТИНГ НА ТИСІ Й ГУМОРИСТИЧНА УЖГОРОДСЬКА РЕГАТА

Ну й звісно — чого найбільше туристам хочеться влітку? Купатись! І хоча на Закарпатті немає моря, зате тут є багато гірських річок, а це — унікальна нагода для рафтингу.

- Якщо маєте бажання, то буде цікаво сплавитися річками з професійними клубами – або згідно з їхніми графіками, або за окремими домовленостями. Найкращі умови для сплавів на Закарпатті — на річці Тиса, вартість — від 350 грн з людини, в залежності від маршруту, – каже Олександр Коваль.

- Ну й слід пам'ятати про те, що кожного року в серпні в Ужгороді проводять унікальну регату, яка збирає тисячі прихильників серед місцевих та туристів. Сплавляються на власноруч виготовлених плавзасобах (це може бути пінопластова баржа, стара ванна чи надувний круг). У цей час Уж, як правило, мілкий, і ці плавзасоби часто доводиться переносити через острівці на річці, але настрій подія створює чудовий, через що й стала своєрідним щорічним фестивалем, – каже Коваль.

Ось такі поради експерта з туризму – як, де і за скільки влаштувати собі на Закарпатті незабутній відпочинок! Бо й справді — не завжди насолода для тіла у вигляді чанів, дегустацій та СПА-процедур варта того, аби проходити повз природної краси Карпат, тим більше влітку, коли гори привітні й чекають на туристів. Тому будете на Закарпатті — обов'язково знайдіть можливість побачити Карпати! Вони — незабутні!

Тетяна Когутич, Ужгород

Фото Сергія Гудака