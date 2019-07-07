Фестиваль «Княжий» на Волині занурить в атмосферу середньовіччя

У парку села Заріччя, що розташоване майже в місті Володимирі-Волинському на Волині, 13-14 липня триватиме фестиваль «Княжий» – з українською музикою, гутірками, театральними дійствами, лицарськими боями, унікальними конкурсами краси.

Про це повідомляється на офіційному сайті заходу.

«Фестиваль княжий» – масштабний захід, який відбудеться вже втретє 13-14 липня в парку села Заріччя поблизу міста Володимир-Волинський. Головний акцент фестиваль робить на історичну реконструкцію боїв, театралізовані дійства, кінний театр, тематичний одяг та україномовну музику», – йдеться в повідомленні.

У виданні «Волинь online» визначили головні цікавинки фестивалю.

По-перше, «Княжий» – це родинний фестиваль. Щось цікаве для себе знайде кожен член сім’ї: для малюків – дитяче містечко, для юнаків – лицарські бої та можливість випробувати свої сили, для дівчат – фешн-програма, для дорослих – спілкування з відомими людьми на гутірках, а об’єднає всіх музична сцена, де виступатимуть популярні українські гурти.

Цьогоріч хедлайнерами стануть гурти «СКАЙ», «ОтВінта», «O.Torvald» та «Карна». Також організатори обіцяють, що є кілька сюрпризів для гостей, адже ще не всі колективи оголошені.

По-друге, фестиваль вільний від алкоголю. Організатори забороняють приносити з собою спиртне на територію, розпивати його.

«Коли ми починали, то хотіли донести до наших гостей, що якісний фестиваль може відбуватися без алкоголю, оскільки «Княжий» усе-таки робить акцент на активному сімейному відпочинку, ми повністю забороняємо проносити алкоголь із собою та в собі (тобто бути в стані алкогольного сп’яніння)», — наголошує виконавчий директор фестивалю Катерина Музичук.

Ще однією «родзинкою» фестивалю стала фешн-програма та конкурс краси. Цього року за титул «Княгиня-берегиня» боротимуться заміжні жінки, яким виповнилося 25 та більше років. Одне з найяскравіших дійств «Княжого» — лицарські бої та турніри, завдяки яким “оживає історія”.

Крім того, як запевняють організатори на сторінці в Facebook, уперше на «Княжому» можна буде не просто зануритися в атмосферу середньовіччя, а й дізнатися секрети тогочасної кухні та навіть покуштувати страви, приготовані за рецептурою середніх віків.

Вхідний квиток на фестиваль коштує 50 гривень на два дні.

Фото: kniazhyi.org.ua