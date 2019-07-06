У Чернівцях перед центральним входом до парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка офіційно відкрили традиційний щорічний "Петрівський ярмарок", який триватиме протягом 6-7 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відкриття супроводжувалося театралізованим дійством, грою народних музик, виступом театру-студії "Гердан". Майбутніх першокласників Петриків і Павликів привітали та відзначили подарунками. На свято приїхали багато гостей з різних регіонів України, а також гості з інших країн - є представники Німеччини, Австрії, Румунії, Молдови, Словаччини тощо.

Для всіх охочих облаштовані різноманітні фотозони.

У Чернівцях стартував "Петрівський ярмарок" / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ

А о 12:00 розпочалося «Байк-шоу» з нареченими на вулиці Ольги Кобилянської біля Палацу урочистих подій.

У «Дворику Ратуші» проходить мистецька світлиця «Місце зустрічі» за участі чернівецьких поетів, письменників та виконавців авторської пісні.

Читайте також: Замок Любарта запрошує на гастрономічний фестиваль

На вулиці О.Гузар працює медичне містечко.

Окрім того, цими вихідними працюватимуть виставки-продажі товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.

З повною програмою Петрівського ярмарку можна ознайомитись на сайті міськради.