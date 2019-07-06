У Чернівцях стартував "Петрівський ярмарок"
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Відкриття супроводжувалося театралізованим дійством, грою народних музик, виступом театру-студії "Гердан". Майбутніх першокласників Петриків і Павликів привітали та відзначили подарунками. На свято приїхали багато гостей з різних регіонів України, а також гості з інших країн - є представники Німеччини, Австрії, Румунії, Молдови, Словаччини тощо.
Для всіх охочих облаштовані різноманітні фотозони.
У Чернівцях стартував "Петрівський ярмарок" / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ
А о 12:00 розпочалося «Байк-шоу» з нареченими на вулиці Ольги Кобилянської біля Палацу урочистих подій.
У «Дворику Ратуші» проходить мистецька світлиця «Місце зустрічі» за участі чернівецьких поетів, письменників та виконавців авторської пісні.
На вулиці О.Гузар працює медичне містечко.
Окрім того, цими вихідними працюватимуть виставки-продажі товарів народного споживання, презентації продукції місцевих та вітчизняних товаровиробників, будівельної галузі, меблів, сфери послуг, виробів майстрів народних ремесел, розважальні та культурно-мистецькі заходи.
З повною програмою Петрівського ярмарку можна ознайомитись на сайті міськради.