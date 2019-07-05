На Прикарпатті під час «Богатирських ігор» планують встановити світовий рекорд

У місті Косів Івано-Франківської області в неділю, 7 липня, під час "Богатирських ігор" мають намір встановити світовий рекорд у вправі перенесення коромисла.

Про це на сторінці «Косів. Діалог» у Facebook повідомив Володимир Пиндус, який кілька років виборює титул «Найсильнішої людини Прикарпаття».

«Вперше в Косові відбудеться спроба встановлення рекорду світу, у вправі перенесення коромисла», - написав Пиндус.

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За його інформацією, світовий рекорд у Косові спробує встановити спортсменка з Румунії Adriana Geamănu, яка візьметься перенести на спині на 15 метрів коромисло завважки 330 кг. Жінка планує це зробити менш як за 59 секунд.

Як повідомлялося, в місті Косів 7 липня відбудуться «Богатирські ігри», на яких зійдуться команди України та Румунії.

Фото: vorbestelumea.protv.ro