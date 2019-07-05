Давньоруське городище на Рівненщині стане фестивальним майданчиком

На березі річки Горинь поблизу села Хотин, що на Рівненщині, впродовж 13-14 липня триватиме історико-культурний фестиваль "Погорина. Урочище Чадорож".

Про це повідомляє "UА: Рівне".

"Майстер-класи з історичної реконструкції, виступ фолк-гурту, ночівля у наметовому містечку біля річки – такі розваги пропонують організатори історико-культурного фестивалю "Погорина. Урочище Чадорож", який відбудеться в Рівненському районі. Місце його проведення – острів на березі Горині поблизу села Хотин. Триватиме фестиваль 2 дні – 13-14 липня", - йдеться в повідомленні.

За словами організатора фестивалю Юрія Ойцюся, в основі дійства – історична реконструкція життя часів Київської Русі. Археологи, реконструктори, науковці, які долучилися до організації фестивалю, виготовили традиційний для цієї доби одяг, обладунки та озброєння.

Як розповів археолог Олексій Войтюк, фест пройде на місці урочища Чадорож, де розташоване давньоруське городище. Тому захід й отримав саме таку назву.

"У нас на Рівненщині досить велика кількість городищ, досліджених і описаних, до 100 штук. Я почав дроном робити аерозйомку цих городищ. Ми хочемо взагалі зробить мережу отаких музеїв по всій Рівненській області, тому що потенціал в Рівненщини є, немає самих точок, на які туристи мають приїжджати. Ми робимо Басівкутське городище, допомагаємо створити музей під хотинським городищем, під гощанським, і такі фестивалі проводимо точково, кожен місяць – в іншому", – прокоментував Юрій Ойцюсь.

У програмі фестивалю "Погорина. Урочище Чадорож" – майстер-класи з ковальства, гончарства, ткацтва на бердо, в'язання голкою та виготовлення шнурків на вилочці, майстер-клас із миловаріння. Всі охочі зможуть долучитися до історичних ігор і забав, відбудеться бій "Лава на лаву". Крім того, діятиме фотозона, на території якої можна буде приміряти одяг часів Київської Русі, обладунки, потримати зброю.

Фестиваль "Погорина" на Рівнещині відбудеться вдруге. Вхід на нього – безкоштовний, як і більшість майстер-класів.

Фото: Юрій Ойцюсь/Facebook