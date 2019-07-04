На Житомирщині покажуть "Магію Купальської ночі"
Про це повідомляє Житомирська ОДА.
"Дійство традиційно відбуватиметься на березі великого ставу, оточеного плакучими вербами. Особливою родзинкою фестивалю є своєрідний дрескод – всі учасники та гості фестивалю (навіть іноземці) мають бути одягнені у вишиванки", - йдеться у повідомленні.
На сторінці заходу в Facebook організатори знайомлять з детальною програмою свята.
Так, о 14:00 розпочнеться церемонія шлюбів різних поколінь "Так ще ніхто не кохав".
Крім того, запланована презентація проєкту настінного живопису "Кольори моєї землі", а також святково-розважальна програма "Купальські роси", в межах якої відбудеться конкурс "Королева Купальської роси".
О 21:00 стартує театралізоване дійство "Магія Купальської ночі" з виступами танцювальних колективів, вогняним шоу, казково-магічними обрядами біля води, запаленням купальського вогнища, феєрверком та дискотекою.
Упродовж дня працюватиме ярмарок виробів народних умільців.