На Житомирщині покажуть "Магію Купальської ночі"

У селі Немиринці Ружинського району Житомирщини 6-7 липня пройде фольклорно-етнографічний фестиваль "Купальські роси".

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

"Дійство традиційно відбуватиметься на березі великого ставу, оточеного плакучими вербами. Особливою родзинкою фестивалю є своєрідний дрескод – всі учасники та гості фестивалю (навіть іноземці) мають бути одягнені у вишиванки", - йдеться у повідомленні.

На сторінці заходу в Facebook організатори знайомлять з детальною програмою свята.

Так, о 14:00 розпочнеться церемонія шлюбів різних поколінь "Так ще ніхто не кохав".

Крім того, запланована презентація проєкту настінного живопису "Кольори моєї землі", а також святково-розважальна програма "Купальські роси", в межах якої відбудеться конкурс "Королева Купальської роси".

О 21:00 стартує театралізоване дійство "Магія Купальської ночі" з виступами танцювальних колективів, вогняним шоу, казково-магічними обрядами біля води, запаленням купальського вогнища, феєрверком та дискотекою.

Упродовж дня працюватиме ярмарок виробів народних умільців.