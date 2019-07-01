«Твоя країна fest» приїхав до курортного Скадовська

На пляжі курортного Скадовська на Херсонщині проходить концерт у межах Другого всеукраїнського музичного фестивалю «Твоя Країна fest».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила радник міністра інформаційної політики Марина Соботюк.

«Основна мета фестивалю – популяризація української мови через якісну сучасну музику у містах, куди не часто навідуються з концертами популярні українські виконавці та гурти. Сьогодні фестиваль дістався міста Скадовськ на Херсонщині – саме тут на міському пляжі виступають відомі українські гурти та співаки», – зазначила Соботюк.

Традиційно перед початком фестивалю його учасники дали пресконференцію. «Фестиваль має і освітнє значення: зі сцени ми розповідаємо історичні факти про місто. У перерві ми встигли тут побачити острів Джарилгач, це неймовірної краси місце, треба розповідати про нього на увесь світ», – зазначила народна артистка України Марія Бурмака.

Лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко зауважив: де розвивається туризм і оздоровча галузь, дуже потрібно розвивати і культуру. «Фестивалем ми несемо месидж, що Україна – це круто, рідна мова – це класно, культура – це те, що об`єднує, а не роз’єднує», – сказав музикант.

Фестиваль «Твоя Країна Fest» цьогоріч проводиться вдруге. До нього долучилися такі відомі українські гурти, як "Вася Club", "Друга ріка", "С.К.А.Й.", а також співачка Оксана Муха. Продовжують виступати в рамках фесту гурт “Мандри” та Іванка Червінська.

Усі концерти фестивалю «Твоя Країна Fest» безкоштовні.