На Leopolis Jazz Fest за п'ять днів зіграли 300 музикантів

Традиційно під час фестивалю діяли три основні сцени, а також кілька додаткових локацій. На сценах фестивалю загалом виступило 300 музикантів з 15 країн світу, які мають 40 премій Греммі.

У Львові завершився джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2019 / Фото: Львівська міська рада

«Leopolis Jazz Fest — це 300 музикантів з 15 країн світу, 40 премій Греммі — такий здобуток учасників цьогорічного фесту, 100 000 людей відвідали всі майданчики, 20 000 туристів з усього світу відвідали місто за дні фестивалю, 160 млн грн — орієнтовна сума, яка зайшла в економіку міста за дні лише від туристів», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, який виступив перед присутніми в останній день фестивалю і подякував організаторам за чудову організацію такого масштабного фестивалю.

Зокрема, мер Львова вручив Олексію Когану, арт-директору Leopolis Jazz Fest, та Наталії Горбачевській, виконавчій директорці Leopolis Jazz Fest, «Золотий герб міста Львова».

Цього року фестиваль тривав з 26 до 30 червня на традиційних основних майданчиках: сцені імені Едді Рознера у парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, сцені на площі Ринок та сцені в дворику Палацу Потоцьких.

На фестивалі Leopolis Jazz 2019 виступив всесвітньо відомий піаніст і композитор, володар 22 премій Греммі Чік Коріа з проектом My Spanish Heart Band. Відвідувачі фестивалю також мали унікальну можливість почути вперше в Україні легенду джазової історії, американського музиканта, композитора, аранжувальника, «найліричнішого піаніста нашого часу» Кенні Баррона. Перший альбом Баррон випустив в 1974 році, і з тих пір було випущено як лідером понад 40 платівок.

Одна з найочікуваніших груп на фестивалі — Snarky Puppy, володарі трьох премій Греммі. Snarky Puppy — це колектив, що нараховує до 25 високопрофесійних молодих музикантів, кожен з яких має сольні проєкти.

Вперше в Україні на сцені виступила неймовірна канадська співачка та піаністка Дайана Кролл. Усі ці роки, відповідно до опитуванням фестивалю, вона залишалась найочікуванішим хедлайнером.

Також виступив Etienne Mbappe & the Prophets — відомий камерунський бас-гітарист та композитор, знаменитий американський джазовий вокаліст, диригент, десятиразовий лауреат премії Греммі Боббі Макферрін, британська співачка Ліза Стенсфілд.

Читайте також: У Львові учасників джазового фестивалю вітали флешмобом в аеропорту

Як повідомлялося, Leopolis Jazz Fest — міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та зарубіжжя. На сьогоднішній день він входить до списку найбільш масштабних фестивалів джазу у Європі, а британське видання The Guardian назвало Львів Джаз Фест одним із найкращих європейський джазових фестивалів.