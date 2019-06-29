У Львові учасників джазового фестивалю вітали флешмобом в аеропорту

В аеропорту Львова в рамках джазового фестивалю, що проходить в місті, відбувся флешмоб за участю оркестру школи мистецтв № 5 «Львівські фанфари».

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

“У Міжнародному аеропорту “Львів” відбувся флешмоб в рамках джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest Близько 30 юних музикантів із школи мистецтв № 5 «Львівські фанфари» виконали свою версію відомої джазової композиції”, - зазначено у повідомленні.

Час і місце флешмобу були обрані не випадково, адже саме у цей день багато музикантів-учасників Leopolis Jazz Fest або прилітають до міста, або відлітають із нього, та зможуть побачити флешмоб на їхню честь.

“Джаз і Львів — це речі, які неможливо розділити. Сто тисяч гостей приїхало на джаз цього рокуі. 300 музикантів з багатьох країн світу. 38 статуеток „Греммі“ у Львові”, - сказав міський голова Львова Андрій Садовий

Leopolis Jazz Fest — міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить у Львові в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у 2011 році. Щорічно його відвідує понад 100 тисяч гостей з України та зарубіжжя.

Leopolis Jazz Fest входить до списку найбільш масштабних фестивалів джазу у Європі, а британське видання The Guardian назвало його одним із найкращих європейських джазових фестивалів.

Фото: city-adm.lviv.ua