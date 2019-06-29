Фестиваль "Пісні, народжені в АТО" пройшов на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині пройшов фестиваль «Пісні, народжені в АТО». Різноманітні музичні композиції – від лірики до репу — виконували не імениті артисти, а бійці.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

«Уже чотири роки поспіль організовуємо на Дніпропетровщині масштабний фест «Пісні, народжені в АТО». Він вже став національним культурним трендом. На фестивалі лунають пісні, на які надихнула війна на Донбасі. Муза, звісно, сумна. Однак саме вона породила цілий пласт сучасної української музики. Деякі забули, що точиться війна, але пісні – як нагадування, що вона триває», – зазначив заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Юрченко.

Фестиваль давно вийшов за межі музичної події і став місцем зустрічі побратимів та однодумців. Традиційна точка збору – літній театр парку ім.Шевченка.

Всеукраїнський фестиваль «Пісні, народжені в АТО»/Фото:adm.dp.gov.ua

«Сцена об’єднала 20 талановитих бійців з різних куточків України. Це лауреати минулих років і новачки. Сподіваємося, наступний, п’ятий, фестиваль буде ще яскравішим. І нарешті, у мирній Україні», – наголосила начальник управління з питань учасників АТО облдержадміністрації Наталія Шуліка.

«Війна не завада для творчості. Такі фестивалі – бомба. Найпотужніша зброя. ... Воюємо словом, піснею. Це наша агітація за Україну», - каже Олександр Клец з Вінниці.

«Пісні, народжені в АТО» – проєкт, який Дніпропетровська ОДА започаткувала у 2016-му. Це понад 70 виконавців із числа військовослужбовців і волонтерів, майже 150 пісень на трьох дисках загальним тиражем понад 15 тисяч примірників.